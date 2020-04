Corona-Pandemie : Covid-19: Zahl der aktuell Erkrankten sinkt auf 31

Daun (utz) Ein weiterer Vulkaneifeler ist an Covid-19 erkrankt. Dies ist der Stand von Donnerstag, 18 Uhr, den die Kreisverwaltung meldet. Damit steigt die Zahl der bislang positiv bestätigen Krankheitsfälle auf insgesamt 109.

Gleichzeitig konnten am Donnerstag vier Menschen die Quarantäne verlassen. Damit hat sich die Zahl der nach den Richtlinien des Robert-Koch-Institutes als genesen Geltenden auf 76 erhöht. Die Zahl der aktuell an Erkrankten sinkt auf 31. Davon sind fünf in stationärer Behandlung in Prüm, Daun und Gerolstein.