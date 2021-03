Rettungshunde : Corona erschwert Rettungshunde-Training

Beim Training mit den Suchhunden geht jedes Team für sich. Trotzdem durfte zeitweise im Vulkaneifelkreis nicht trainiert werden. Foto: Trierischer Volksfreund/Carina Niesen

Vulkaneifel Die Rettungshundestaffeln sind unverzichtbar, wenn es darum geht, Vermisste aufzuspüren. Eine davon ist die Task Force Vulkaneifel, die jetzt auch in Nordrhein-Westfalen eingesetzt wird. Warum man zeitweise in den Eifelkreis zum Üben ausweichen musste, erklärt Carina Niesen.

(red/noj) Rettungshunde können, wie der Name es andeutet, Leben retten. Und das haben sich die Mitglieder der Task Force Vulkaneifel unter der Leitung von Carina Niesen zur Aufgabe gemacht. Sie werden gerufen, wenn ein Mensch vermisst wird und helfen mit den gut ausgebildeten Teams, den Vermissten zu finden.

Doch damit die professionelle Einsatzgruppe mit Personenspürhunden, den sogenannten Mantrailern auch zuverlässig eingesetzt werden kann, muss sie ständig üben. Doch das ist in Corona-Zeiten gar nicht so selbstverständlich. Zumindest nicht in der Vulkaneifel. Denn da war das Training über mehrere Wochen wegen der Pandemie-Auflagen verboten.

Info Task Force Vulkaneifel Die Task Force Vulkaneifel, Stützpunkt der Task Force Europe, verfügt derzeit über fünf geprüfte Mantrailer-Teams, die auch zu Einsätzen zugelassen sind. Die Teams, die zur Suche nach vermissten Menschen eingesetzt werden, müssen sich einer strengen Ausbildung unterziehen. Hierbei werden die Hundeführer unter anderem geschult in den Bereichen Funkausbildung, einer erweiterten Erste Hilfe für Rettungshundeeinsätze, Erste Hilfe „Hund“, Notfallseelsorge sowie Einsatzablauf und -organisation. Ein aus zwei unabhängigen Fachkräften bestehender Ausschuss überprüft die Ausbildung der Hundeführer und ihrer Hunde während einer einwöchigen Einsatzüberprüfung.

Anders im benachbarten Eifelkreis. Dort konnten Hundeschulen unter Auflagen im Freien trainieren. Und da Carina Niesen in Birresborn nah an der Kreisgrenze lebt, verlegte sie das Training kurzerhand in den Nachbarkreis. Doch nicht alle Mitglieder der Task Force haben es so nah. Wie Carina Niesen berichtet, ist ein Team für die Übungen jedes Mal eigens aus Kelberg in den Eifelkreis gefahren.

Bei einer Nachfrage im Vulkaneifelkreis wird auf die geltenden Corona-Bestimmungen des Landes verwiesen und darauf, dass das Training im Vulkaneifelkreis jetzt auch wieder möglich ist. Warum im Eifelkreis, der ja bekanntlich im selben Bundesland liegt, das Training möglich war, konnte auch dort niemand wirklich erklären.

Während die Staffel zum Üben in den Nachbarkreis kam, wird sie zu Einsätzen dorthin nicht gerufen. Das Einsatzgebiet endet an der Kreisgrenze, was Carina Niesen kritisiert: „Wir sitzen doch mit der Nase dabei.“ Oftmals sei die Entfernung von der Vulkaneifel aus zu einem Einsatz im Nachbarkreis nicht groß. Es gehe doch letztendlich um Menschenleben, nicht um Konkurrenz.

Gerade im Winter sei die Zeit, bis jemand gefunden werde, bedeutend. Die Kreisverwaltung des Eifelkreises verweist bei der Nachfrage auf Tanja Teusch vom Bundesverband Rettungshundestaffeln von der Ortsgruppe Eifel-Mosel. Und deren Vorsitzende Tanja Teusch-Morscheit findet ebenfalls, dass es letztendlich um die Menschen gehe, die gefunden werden müssten. Sie beklagt, dass die Kommunikation zwischen der Task-Force und der BRH bisher offenbar nicht optimal gelaufen ist. Außerdem verweist sie auf die unterschiedlichen Strukturen der Teams.

Auch wenn die Task Force Vulkaneifel bislang nicht im Eifelkreis zum Zuge kommt, gibt es genug Arbeit, denn die Mantrailer werden nun auch in das Nachbarbundesland Nordrhein-Westfalen alarmiert. Der Verein „Medical Service NRW“ setzt ab sofort die Mantrailer-Teams aus der Vulkaneifel bei der Suche nach Vermissten ein.

„Neben der medizinischen Veranstaltungsbetreuung, dem Notdienst für Verkehrsunternehmen und einigen anderen Aufgabenfeldern gehört die Suche nach vermissten Personen für uns zu einer der häufigsten Alarmierungen“, erklärt Dennis Ruland, 1. Vorsitzender des Medical Service NRW. Die Kooperation mit der Task Force Vulkaneifel sei „eine unersetzbare Unterstützung bei der Suche nach Vermissten“.

Die Einsatzzahlen der Spürnasen aus der Vulkaneifel stiegen stetig, sagt Carina Niesen. „Wir müssen regelmäßig unter möglichst realitätsnahen Einsatzbedingungen trainieren, um die Leistungsfähigkeit unserer vierbeinigen Partner und auch unserer Hundeführer zu erhalten“, erklärt Carina Niesen.

Aufgrund der immer höheren Alarmierungszahlen der Task Force Vulkaneifel hat diese nun die „Rettungsdrohne Rhein-Hunsrück e.V.“ mit ins Boot genommen. Durch den zusätzlichen Einsatz der Drohne ist es möglich, ein Areal von etwa 100 Hektar in der Stunde effektiv abzusuchen. Die Drohne hat eine Reichweite von 15 Kilometern, verfügt über eine Wärmebildkamera, eine 200fach Hyprid Zoom Kamera, Livebildübertragung und viele wertvolle Features mehr.