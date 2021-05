Zahlen vom Samstag : Sechs Corona-Neuinfektionen im Landkreis Vulkaneifel

Daun Im Landkreis Vulkaneifel sind sechs weitere Fälle einer Covid-19-Infektion bestätigt worden. Mehr als die Hälfte der Einwohner des Landkreises sind mittlerweile geimpft.

So ist der aktuelle Stand im Landkreis Vulkaneifel

Stand heute, Samstag, 29. Mai, 11 Uhr sind aktuell 75 Personen mit Wohnsitz im Landkreis Vulkaneifel akut an Covid-19 erkrankt. Davon befinden sich derzeit 2 Personen in stationärer Behandlung. Seit Beginn der Pandemie gibt es bisher 61 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 zu beklagen.

Insgesamt gab es im Landkreis Vulkaneifel in den letzten 7 Tagen 24 bestätigte Neuinfektionen. Die 7-Tage-Inzidenz (Fälle der letzten 7 Tage/ 100.000 Einwohner) im Landkreis Vulkaneifel steigt von 33 auf 39,6. Dies hat zunächst noch keine Auswirkungen. Damit weitere Lockerungen greifen können, muss der Landkreis Vulkaneifel nach der noch bis zum 01. Juni geltenden 21. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz 5 Werktage in Folge unter der Inzidenz von 50 bleiben. Wäre dies der Fall würden am übernächsten Tag weitere Lockerungen in Kraft treten. Maßgeblich sind hier jedoch die Zahlen des RKI, wonach der Landkreis Vulkaneifel heute den dritten Werktag eine Inzidenz unter 50 aufweist.