Aktuelle Corona-Fallzahlen : Erstmals seit 27. Juni wieder Corona-Neuinfektionen in der Vulkaneifel

Daun Mit zwei bestätigten Neuinfektionen meldet das Gesundheitsamt des Landkreises Vulkaneifel heute erstmalig seit dem 27. Juni wieder bestätigte Nachweise einer Infektion mit SARS-CoV-2.

Wie das Landesimpfzentrum Vulkaneifel in Hillesheim mitteilt, wurden bis einschließlich Mittwoch, 07. Juli 2021 insgesamt 25.092 impfwillige Personen gegen COVID-19 durch das Landesimpfzentrum Vulkaneifel in Hillesheim geimpft. Dies entspricht 41,37 % der Bevölkerung des Landkreises Vulkaneifel. Davon haben bereits 19.336 (31,88 %) Personen die notwendige zweite Impfung erhalten, so dass bisher insgesamt 44.428 Impfdosen im Landkreis Vulkaneifel durch das Impfzentrum in Hillesheim verabreicht worden sind.