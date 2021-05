Corona-Pandemie : Kreis Vulkaneifel greift Vereinen auch im zweiten Corona-Jahr unter die Arme

Wie hier auf der Anna Kirmes in Gerolstein, haben Vereine eigentlich die Chance, ihre Kassen ein bißchen aufzufüllen. Foto: vladi nowakowski (now)

Daun Weitere 60 000 Euro stehen zur Unterstützung von Vereine und Kulturschaffende zur Verfügung. 2020 wurden 125 Vereine mit 154 300 Euro gefördert.

Die Verwaltung verweist in einer Pressemitteilung auf eine vielfältige Vereinslandschaft mit rund 650 eingetra­genen Vereinen vielfältig. Ob unter­schiedliche Sportvereine, Musik- oder Theatervereine, Schützen- oder Karne­valsvereine – für nahezu jedes Hobby und jede Interessenslage ist etwas dabei. „Alle übernehmen dabei eine wichtige gesell­schaftliche Aufgabe. Menschen erleben hier Räume eines sozialen Miteinanders, in denen sie sich über alle Altersklassen begegnen, Kontakte knüpfen, ihre Inte­ressen teilen und sich für die Gemein­schaft engagieren können“, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Ich freue mich, dass wir unseren Vereinen vor Ort auch im zwei­ten Jahr der Pandemie eine Förderung anbieten können. Es gilt alles dafür zu tun, dass unsere Vereine als Säule der Gesellschaft gut durch die Pandemie kommen. Vereine tragen wesentlich zum Gemeinwesen in unseren Dörfern und dem Erhalt kultureller Traditionen bei. Das Wir, das Miteinander und das Füreinander stehen im Fokus all unserer Vereine“, erklärt Landrätin Julia Gieseking. „Ich rufe daher gerade auch die Vereine auf, die bisher noch keine Förderung beantragt haben. Scheuen Sie sich nicht und nehmen Sie Kontakt zu uns auf.“

Das Online-Antragungsformular zum Corona-Soforthilfeprogramm ist auf der Internetseite des Kreises ab­rufbar. Außerdem kann dies beim Ansprechpartner Johannes Grohsmann (Telefon 06592/933-289) angefordert werden. Das ausgefüllte Formular mit den beizufügenden Unterlagen kann per E-Mail an johannes.grohsmann@vulkaneifel.de oder per Post an die Kreisverwaltung Vulkaneifel, Mainzer Straße 25, 54550 Daun, gesendet werden.