Corona : Corona im Kreis: Inzidenz steigt auf 1117,4

Foto: AP/Michael Probst

Daun/Gerolstein (red) Zwölf bestätigte Coronavirus-Neuinfektionen und eine Inzidenz von 117,4 (Mittwoch: 114,1) meldet Gesundheitsamt des Landkreises Vulkaneifel am Donnerstag, 10. November. Damit bleibt der Kreis weiterhin in Warnstufe 1.Bei den Neuinfektionen handele es sich in neun Fällen um enge Kontaktpersonen zu bereits positiv getesteten Fällen und um drei neue Einzelfälle.

