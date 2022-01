Covid-19 : Corona im Landkreis Vulkaneifel – 72 Neuinfektionen am Wochenende

Corona im Landkreis Vulkaneifel – 72 Neuinfektionen am Wochenende

Daun Das Gesundheitsamt des Landkreises Vulkaneifel hat am Sonntag 19 (Samstag: 53) bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Aktuell sind 480 (Samstag 492) Menschen mit Wohnsitz im Landkreis akut erkrankt.

Sieben der positiv Getesteten bedürfen aktuell einer stationären Behandlung. Insgesamt gab es im Landkreis Vulkaneifel in den letzten sieben Tagen 386 bestätigte Neuinfektionen. Bisher wurden 4427 Menschen mit Wohnsitz im Landkreis Vulkaneifel positiv auf das Corona-Virus getestet.

Impfungen: An folgenden Samstagen wird in der Impfstelle Vulkaneifel in Hillesheim geimpft: 5., 12. und 19. Februar, jeweils von 9 bis 12 Uhr. Freies Impfen und Impfen mit Termin sind möglich. Online-Terminbuchung: www.vulkaneifel.de