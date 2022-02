Pandemie : Corona im Kreis Vulkaneifel: 86 Neuinfektionen, Inzidenz bei 970,4

Daun Das Gesundheitsamt des Landkreises Vulkaneifel hat am Freitag 86 Neuinfektionen gemeldet. Stand Freitag, 14 Uhr, sind 815 (863) Menschen mit Wohnsitz im Kreis akut an Covid-19 erkrankt. 18 der Infizierten müssen stationär behandelt werden.

Impftermine: Der Impfbus ist in der kommenden Woche nicht im Kreis Vulkaneifel. Termine gibt es aber im Umland – so am Montag, 21. Februar, von 9 bis 17 Uhr an der Hamd-Moschee in Wittlich-Wengerohr, am Dienstag, 22. Februar, 9 bis 17 Uhr, an der Lorettahalle in Traben-Trarbach und am Freitag, 25. Februar, 9 bis 17 Uhr, am Gemeindehaus Hohenleimbach (Kreis Ahrweiler).