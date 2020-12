Pandemie : Corona: 96-jähriger Heimbewohner stirbt

Im Kreis Vulkaneifel gibt es einen weiteren Toten in Zusamnehang mit Corona. Foto: dpa Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Daun/Gerolstein Ein weiteres Todesopfer in Zusammenhang mit Corona ist im Vulkaneifelkreis zu beklagen: Laut Gesundheitsamt ist ein 96-jährigen Bewohner des Alten- und Pflegeheims Maternus Seniorenzentrum „Am Auberg“ in Gerolstein in Zusammenhang mit der Covid-19-Infektion verstorben.

Seit Beginn der Pandemie gibt es bisher 23 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 im Landkreis Vulkaneifel.

Am Samtag registrierte das Gesundjeitsamt gegenüber dem Vortag 20 bestätigte Neuinfektionen mit Sars-CoV-2. Im Landkreis Vulkaneifel spiegelt sich aktuell das wieder, was auch bundesweit zu beobachten ist. Es besteht ein diffuses und flächendeckendes Ausbruchsverhalten, welches nicht auf einen Herd fokussiert ist. Dies zeige sich unter anderem dadurch, dass es sich bei einem nicht unerheblichen Teil der täglich Neuinfektionen erneut um neue Einzelfälle handelt. Ein weiterer Teil der Infektionen sind Personen der Kategorie I, also enge Kontaktpersonen oftmals aus dem gleichen Hausstand, die sich bei einer bereits positiv getesteten Person infiziert haben.