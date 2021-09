Corona-Pandemie : Die Tage des Impfmobils sind gezählt - es fährt nicht mehr lange durch die Vulkaneifel

Daun/Kelberg/Gerolstein Seit sechs Wochen ist ein mobiles Impfzentrum in der Region unterwegs. Was man über den Besuch wissen sollte und warum man die Möglichkeit schnell nutzen sollte.

Das Impfzentrum auf vier Rädern ist eigentlich ein altes Feuerwehrauto, welches zu einem mobilen Testzentrum umgebaut wurde. Zu finden ist es in der Region Vulkaneifel. Das Impfzentrum der Gemeinde kaufte das Fahrzeug und fährt damit nun durch die kleinen Städte der Vulkaneifel.

Gründe für die Impfung am Impfmobil gibt es einige. Um sich dort impfen zu lassen, muss kein Termin ausgemacht werden. Impflinge brauchen lediglich ihren Personalausweis und einen Impfpass, wenn sie den besitzen. Zudem wird viel Wert auf die individuelle Beratung gelegt. Eine Ärztin nimmt sich für jede Person Zeit, um alle Fragen über die Impfstoffe zu beantworten. Zuletzt spricht die Regionalität für das Mobil. „Die Hürde zum Impfzentrum zu fahren ist höher, als die Immunisierung im Wohnort auf die Schnelle zu machen“, sagt Dennis Senft, Impfzentrumskoordinator.

Impfbus wurde in der Vulkaneifel gut angenommen

Bei dem Mobil arbeiten drei Mitarbeiter, eine Verwaltungsangestellte, eine Ärztin und ein medizinischer Fachangestellter. Senft selber ist Rettungssanitäter. Der Impfbus ist drei Tage die Woche an zwei Stationen pro Tag in der Gemeinde unterwegs.

Letzte Tage des Impfmobils sind gekommen

Das Mobil steht noch bis zum 25. September in der Eifel, danach wird das Angebot vom Bund eingestellt. Am letzten Tag wird es in Hillesheim zu finden sein. Danach werden für die Impfkampange die Hausärzte zuständig sein. Grund dafür sind die Kosten der Impfzentren.