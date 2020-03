Corona : Corona in der Vulkaneifel: Kreisverwaltung meldet 28 Infizierte am Freitag

Symbolfoto: dpa. Foto: dpa/Wilfredo Lee

Vulkaneifel Wie die Kreisverwaltung in Daun mitteilt ist die Zahl der mit dem Corona-Virus Infizierten erwartungsgemäß auch im Landkreis Vulkaneifel weiter angestiegen. Das Gesundheitsamt hat am Freitag, um 17.15 Uhr 28 bestätigte Fälle, also acht mehr als am Vortag gemeldet.



Seit Dienstag gibt es die ersten bestätigten Corona-Fälle im Landkreis Vulkaneifel. Seither trifft sich täglich mehrmals ein Verwaltungsstab „Coronavirus-Pandemie“ unter Leitung von Landrat Heinz- Peter Thiel und dem leitenden Medzinischen Direktor Dr. Volker Schneiders, Amtsarzt des Landkreises Vulkaneifel sowie den Geschäftsbereichs- und Abteilungsleitungen der Kreisverwaltung Vulkaneifel, um die aktuelle Lage sowie situationsangepasst das weitere Vorgehen zu besprechen.