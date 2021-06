Coronavirus : Inzidenz in der Vulkeneifel konstant unter 50 – Einschränkungen gelockert

Daun Das Gesundheitsamt des Landkreises Vulkaneifel hat seit dem gestrigen Tag keine bestätigten Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 gemeldet. Im Sport und in der Kultur werden Einschränkungen wieder aufgehoben.

Stand heute, Samstag, 12.06.2021, 11:00 Uhr sind aktuell 57 Personen mit Wohnsitz im Landkreis Vulkaneifel akut an COVID-19 erkrankt. Davon befindet sich derzeit vier Personen in stationärer Behandlung. Seit Beginn der Pandemie gibt es bisher 61 Todesfälle im Zusammenhang mit COVID-19 zu beklagen.

Insgesamt gab es im Landkreis Vulkaneifel in den letzten 7 Tagen 24 bestätigte Neuinfektionen. Die 7-Tage-Inzidenz (Fälle der letzten 7 Tage/ 100.000 Einwohner) im Landkreis Vulkaneifel bleibt heute unverändert bei 39,6. Diese liegt damit den fünften Werktag in Folge unter dem Schwellenwert 50. Damit werden die derzeit geltenden Einschränkungen im Bereich des Sports und der Kultur ab Montag, 14.06. wieder aufgehoben.

Zum bisherigen Stand der Impfungen im Landkreis Vulkaneifel

Wie das Landesimpfzentrum Vulkaneifel in Hillesheim mitteilt, wurden bis einschließlich Freitag, 11. Juni 2021 insgesamt 22.334 impfwillige Personen gegen COVID-19 durch das Landesimpfzentrum Vulkaneifel in Hillesheim geimpft. Dies entspricht 36,83 % der Bevölkerung des Landkreises Vulkaneifel. Davon haben bereits 15.167 (25,01%) Personen die notwendige zweite Impfung erhalten, so dass bisher insgesamt 37.501 Impfdosen im Landkreis Vulkaneifel durch das Impfzentrum in Hillesheim verabreicht worden sind.