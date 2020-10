Corona-Kontrolltag: : Keine besonderen Vorkommnisse in der Vulkaneifel

Daun/Gerolstein/Hillesheim Mit einem landesweiten Kontrolltag haben Polizei und kommunale Ordnungskräfte in Bussen und Geschäften nachgeschaut, ob die Maskenpflicht eingehalten wird. So auch im Kreis Vulkaneifel.

In Gerolstein hat Bernd Schmitz, Leiter des Ordnungsamts der Verbandsgemeinde (VG) Gerolstein, am frühen Morgen mit einer Kollegin Busse kontrolliert und festgestellt: „Die Kinder sind wirklich gut erzogen. Es gab keine Beanstandungen, was die Einhaltung der Maskenpflicht angeht.“ Ein Eindruck, der sich auch später bestätigte, als Ordnungsamts-Mitarbeiterinnen und Beamte der Polizeiinspektion Daun in Hillesheim und Gerolstein auch in einigen Geschäften waren. „Auch dort haben sich die Leute super vorbildlich verhalten“, berichtet der Ordnungsamtsleiter.

Auch in Daun gab es kaum Anlass zu Beanstandungen, wie der Leiter des Ordnungsamts der VG, Benjamin Duckart, berichtet: „Auf dem Busplatz am Geschwister-Scholl-Gymnasium wurden ein paar Schüler darauf hingewiesen, dass sie die Masken aufsetzen müssten. Sie waren direkt einsichtig. Insgesamt haben sich alle an die Regeln gehalten, es wurde kein Bußgeld verhängt.“ Kontrolliert wurde – von einer Ordnungsamt-Mitarbeiterin und zwei Polizisten – auch auf dem Busbahnhof Michel-Reineke-Platz sowie in einigen Geschäfte in Daun. Das Fazit des Ordnungsamtsleiters: „Keine besonderen Vorkommnisse am Kontrolltag auch in der VG Daun.“