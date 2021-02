Corona : Trügerische Entspannung

Daun Fragile Lage: Sich nähernde Virusmutation, hohe Inzidenz, zu wenig Impfstoff.

Die aktuellen Inzidenzzahlen von um die 70 sehen zwar angesichts des 200er-Vergleichwertes kurz vor Weihnachten gut aus und zeigen, dass sich der Lockdown positiv auf das Infektionsgeschenen im Kreis auswirkt. Dennoch sehen die Verantwortlichen die Lage als fragil an. So sagt Landrat Heinz-Peter Thiel (parteilos): „Es ist eine Entspannung, aber es ist eine trügerische Entspannung.“ Worauf er anspielt, ist erstens die Virus-Mutation, die nun auch immer näher an die Vulkaneifel heranrückt. So ist am Sonntag bei einem Mitarbeiter einer Firma in einem Gewerbegebiet in der benachbarten Verbandsgemeinde (VG) Adenau, an die die VG Kelberg grenzt, erstmals die britische Corona-Mutation B 1.1.7 nachgewiesen worden. Thiel und auch Dr. Volker Schneiders, Leiter des Gesundheitsamts Daun, wissen: „Es wird auch uns erreichen.“ Daher appelliert Schneiders erneut: „Wir dürfen nicht phlegmatsich werden, sondern müssen uns weiter strikt an die Hygiene- und Abstansregeln sowie die Kontaktbeschränkungen halten.“ Quarantäne sei Quarantäne, und da dürfe man dann nicht durch den Wald spazieren, zumal noch mit anderen Personen – wie es unlängst in einem dekomentierten Fall passiert sei. „Das werden wir nun auch mit einem Bußgeld ahnden, um ein Zeichen zu setzen“, kündigt der Amtsarzt an, der hinzufügt: „Wir schlagen uns hier die Samstage und Sonntage um die Ohren und dann so etwas. das frustriert.“