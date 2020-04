Wie ein Eifeler Risikopatient mit der Bedrohung umgeht : „Corona-Partys machen mich wütend“

Üdersdorf Vor drei Jahren hat eine Lungentransplantation Dieter Schommers Leben gerettet. Jetzt ist es erneut in Gefahr durch Covid-19. Wie die Familie mit dem Risiko umgeht und was sie von Menschen hält, die Kontaktsperren ignorieren.

Dieter Schommers geht es gut. Und das ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Vor Kurzem noch hatten die Ärzte dem Üdersdorfer keine großen Hoffnungen darauf gemacht, dass er heute noch leben würde. Er konnte damals kaum noch atmen, so vernarbt und verklebt war seine Lunge, er hing an einem Sauerstoffgerät. Die Transplantation eines neuen Lungenflügels hat ihn gerettet.

Denn der Eifeler ist ein sogenannter „Risikopatient“. Er hat „eine Vorerkrankung“. Wörter, die derzeit häufig fallen. Die viele aber kaum mit Gesichtern, Namen, Menschen zu verbinden wissen. Schommers ist so ein Mensch.

Das heißt: Für den Eifeler ist das Risiko laut Robert-Koch-Institut größer als für viele andere, von einer Ansteckung eine lebensgefährliche Lungenentzündung davonzutragen. Doch was macht diese Bedrohung mit ihm und seiner Familie?

Damit die zwei auch gesund bleiben, isoliere sich das Paar derzeit zunehmend, sagt Schommers. Sie geht noch einkaufen, morgens früh, wenn kaum Betrieb herrscht. Er nur noch spazieren, „dort wo wirklich niemand unterwegs ist“. Ansonsten sitze man 24 Stunden zuhause, sagt die Üdersdorferin: „Was auch nicht immer einfach ist, so aufeinanderzuhängen.“

Besuch bekämen die beiden derzeit keinen. Auch die Töchter könnten nicht mehr vorbeischauen. Eine der beiden arbeite schließlich als medizinische Fachangestellte im Krankenhaus Daun, auch mal in der Fieberambulanz, „an vorderster Front“. Da komme sie mit Covid-19-Patienten in Kontakt. Ein Risiko, das die Familie nicht bereit ist einzugehen.

Auch Dieter Schommers hält sich an die Kontaktsperren. Geht nicht mal zum Supermarkt, um die Gefahr einer Infektion so gering wie möglich zu halten. Ansonsten halte er sich zuhause fit, treibe jeden Tag eine Stunde Sport im eigenen Fitness-Raum. Er sei derzeit wohl so gesund wie lange nicht, die Lungenwerte hätten sich enorm verbessert. Ob sein Körper aber eine Ansteckung mit dem neuartigen Virus verkraften könnte: unklar.