Covid-19 : Corona: Vulkaneifel-Kreis setzt auf Wächter-Tests und Schulungen

In Alten- und Pflegeheimen sollen regelmäßig Sentinel-Studien (englisch für Wächter) stattfinden. Foto: dpa Foto: dpa/David Taneèek

Daun/Gerolstein Die Kreisverwaltung Vulkaneifel informiert nun – über die tägliche Meldung der Infektionszahlen hinaus – wöchentlich über die Corona-Lage, Trends, Neuerungen und organisatorische Änderungen. So sieht die aktuelle Lage nach Einschätzung von Landrat Heinz-Peter Thiel und Gesundheitsamtsleiter Dr. Volker Schneiders aus:

Alten- und Pflegeheime: In den Einrichtungen nimmt das Gesundheitsamt regelmäßig Sentinel-Studien (englisch für Wächter) vor, bei dem eine ausgewählte Zahl von Bewohnern und Mitarbeitern fernab von Symptomen getestet wird. Die Tests sollen Aufschluss über unerkannte Infektionen geben. Außerdem werden laut Schneiders in „ein bis zwei Wochen“ in allen Senioren- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Schnelltests für Bewohner, Personal und Besucher möglich sein. Die Test-Kits können von den Heimen beim Land angefordert werden. Laut Schneiders „ist die Nachfrage hoch, alle beabsichtigen, das zu tun“. Das Personal werde bereits geschult.