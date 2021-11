Statistik : Sieben Neuinfektionen und weiterer Todesfall in der Vulkaneifel

Daun/Gerolstein Das Gesundheitsamt des Landkreises Vulkaneifel hat am Freitag, 12. November, sieben Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 gemeldet sowie den Tod eines 74-jährigen, vorerkrankten Einwohners des Landkreises. Seit Pandemie-Beginn gibt es im Landkres bisher 63 Todesfälle im Zusammenhang mit COVID-19 zu beklagen.

Die Anzahl der bisher positiv auf das Corona-Virus Getesteten erhöht sich in der Vulkaneifel auf 2575. Aktuell sind 137 Menschen mit Wohnsitz im Landkreis akut an COVID-19 erkrankt. Sechs davon bedürfen aktuell einer stationären Behandlung. Als genesen gelten bislang 2375 Menschen Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis fällt von 117,4 auf 115,7. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz liegt laut Landesuntersuchungsamt für das Versorgungsgebiet Trier, zu dem der Landkreis Vulkaneifel gehört, aktuell bei 3,7 (Vortag 3,3) pro 100 000 Einwohner. Der Anteil der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz, der mit COVID-19-Erkrankten belegt ist, liegt aktuell bei 5,86 Prozent (Vortag 5,93 Prozent). Der Landkreis befindet sich weiter in Warnstufe 1.