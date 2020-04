Corona-Fälle : Corona-Zahl des Tages im Kreis

Daun (red) Die Kreisverwaltung gibt für den Landkreis Vulkaneifel, Stand Mittwoch, 8. April, 17.15 Uhr, 89 bestätigte Corona-Fälle bekannt. Davon gelten 31 Personen als genesen. Seit Dienstag seien drei weitere Fälle hinzugekommen.

Aus der häuslichen Isolation/ Quarantäne konnten nach den Richtlinien des Robert-Koch-Institutes als genesen bislang 31 Personen entlassen werden. Von den 89 bestätigten Corona-Fällen mussten bisher insgesamt acht Personen stationär behandelt werden, vier davon konnten das Krankenhaus wieder verlassen. Eine Person ist leider verstorben. Stand Mittwoch sind aktuell 57 Personen mit Wohnsitz im Landkreis Vulkaneifel an COVID-19 erkrankt, von denen derzeit zwei Personen stationär im Marienhaus Klinikum Eifel St. Elisabeth in Gerolstein behandelt werden und eine weitere Person in stationärer Behandlung im Krankenhaus Maria Hilf in Daun ist. Der Stand im Maternus Seniorencentrum Katharinenstift Hillesheim ist unverändert.