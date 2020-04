Corona-Pandemie : Vulkaneifelkreis registriert seit sechs Tagen den ersten Neuinfizierten, aber auch vier Neugenese

Vulkaneifel Erstmals seit sechs Tagen gibt es wieder einen neuen Covid-19 Fall im Vulkaneifelkreis.

Aktuell sind demnach 14 Menschen an Covid-19 erkrankt, von denen sich 2 Personen in stationärer Behandlung befinden: ein Mensch im St. Elisabeth Krankenhaus in Gerolstein und ein weiterer im Krankenhaus Maria Hilf in Daun.