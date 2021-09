Pandemie : Amtsarzt für Strategiewechsel

Daun Corona-Zahlen im Kreis Vulkaneifel steigen wieder deutlich an. Dr. Schneiders warnt vor Überlastung des Gesundheitsamts.

Noch im Juli lag die Inzidenz im Kreis Vulkaneifel bei 0 und dann 3, innerhalb von zwei Monaten hat sie sich in etwa verzwanzigfacht und liegt bei 56,1 (Stand: Montagnachmittag). 77 Menschen sind aktuell infiziert, zwei Menschen werden stationär behandelt (jeweils einer in Gerolstein und in Daun).

Dennoch ist Schneiders besorgt: weniger wegen vieler zu erwartender schwerer Verläufe und übequellender Corona-Stationen in den Krankenhäusern (Schneiders: „Dagegen schützt die Impfung. Und wir haben, anders als vor einem Jahr, genügend Impfstoff.“). Vielmehr ist es das wieder rasch gestiegene Arbeitsaufkommen. So sagt Schneiders. „Der Kreis hat erneut ein Amtshilfeersuchen bei der Bundeswehr gestellt.“ Die hat das Gesundheitsamt in Daun noch bis Juni bei der Kontaktnachverfolgung unterstützt. Grundsätzlich spricht sich Schneiders aber für einen Strategiewechsel aus: „Wir sollten uns auf die positiven Fälle und diejenigen mit Symptomen konzentrieren. Eine Massenkontaktnachverfolgung wie bisher ist erstens nicht mehr zu leisten und ist zweitens wenig erfolgversprechend. Wir sind nach zwei Jahren, in denen sich keiner erholen konnte, am Limit.“