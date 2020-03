Pandemie : Coronavirus: Kreis Vulkaneifel meldet 20 Infizierte

Daun (sts) Im Kreis Vulkaneifel hat sich die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen von Mittwoch auf Donnerstag (Stand 16 Uhr) von 17 auf 20 erhöht. Es handelt sich laut Kreisverwaltung nach wie vor fast ausschließlich um Reiserückkehrer.

100 Personen befinden sich in Quarantäne. Die Krankenhäuser in Daun und Gerolstein sind seit Donnerstag für Besuchsverkehr geschlossen. An den Zugängen gibt es laut Landrat Heinz-Peter Thiel „selektive Zugangskontrollen. Das bedeutet, wenn jemand Symptome hat, wird entschieden, wo er hingehört, ins Krankenhaus oder zum Hausarzt.“ Im Kreishaus in Daun ist der Verwaltungsstab Corona eingerichtet, über den via Videokonferenz auch Kontakt mit den Verbandsgemeinden gehalten wird.