Coronavirus : Inzidenz fünf Tage unter 50: Vulkaneifel lockert – was ab Montag erlaubt ist

Inzidenz fünf Tage unter 50: Vulkaneifel lockert – was ab Montag erlaubt ist

Daun Weil die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 50 liegt, sind ab Montag im Kreis Vulkaneifel wieder mehr Dinge erlaubt. Betroffen sind unter anderem der Einzelhandel und der Sport.

Da auch am Samstag, 8. Mai, beim Robert-Koch-Institut für den Landkreis Vulkaneifel ein Inzidenzwert von unter 50 ausgewiesen wurde, unterschreitet der Landkreis nun an fünf Werktagen in Folge die Inzidenz von 50. Das teilt die Kreisverwaltung mit.