Coronavirus : Katharinenstift in Hillesheim: Große Sorgen – und gute Nachrichten

Das Hillesheimer Katharinenstift. Foto: Gabi Vogelsberg (vog)

Hillesheim Seniorenheim Hillesheim: Die weiteren Tests fallen fast alle negativ aus.

Es ist eine der großen Sorgen in diesen dramatischen Tagen der Corona-Pandemie: Was ist mit den Menschen, die in Seniorenheimen leben und arbeiten?

Und wie befürchtet, kam am Samstag die beunruhigende Nachricht von der Kreisverwaltung in Daun: Das Maternus-Seniorencentrum Katharinenstift in Hillesheim ist das erste Altenheim in der Vulkaneifel, in dem Bewohner mit dem Coronavirus infiziert sind. Nachgewiesen wurde der Erreger bis dahin bei 14 der 105 dort betreuten Menschen und bei vier von insgesamt 83 Pflegekräften.

Zwei Bewohner werden stationär im Marienhaus-Klinikum in Gerolstein behandelt. Die übrigen zwölf positiv getesteten Bewohner, so hieß es am Samstag, hätten vorerst keine oder nur sehr geringe Symptome der Covid-19-Krankheit.

Das Virus sei zuerst bei einer der Bewohnerinnen im Krankenhaus und bei einer Pflegekraft nachgewiesen worden. Die Mitarbeiterin begab sich in häusliche Quarantäne. Das Gesundheitsamt ließ dann bei zunächst 34 weiteren Bewohnern und acht Pflegekräften Abstriche vornehmen, mit dem eingangs erwähnten Ergebnis. Der betroffene Wohnflur wurde ebenfalls in Quarantäne versetzt, die drei weiteren Pflegekräfte sind seitdem ebenfalls in häuslicher Quarantäne.

In der Zwischenzeit sind weitere Wohntrakte isoliert und die anderen 69 Bewohner sowie 83 Mitarbeiter getestet worden. Der TV wollte am Montag wissen, wie sich die Lage im Haus inzwischen darstellt. Statt einer Auskunft in Hillesheim erhielten wir einen Anruf aus Berlin – von einer Vertreterin der Muttergesellschaft, der Cura AG. Sie bat uns darum, unsere Fragen schriftlich einzureichen.

Die Beantwortung steht aus, schneller ging es in der Kreisverwaltung: Stand Montagmittag, teilt Pressesprecherin Verena Bernardy mit, sei bei insgesamt 15 Bewohnern das Virus nachgewiesen. Bei zweien aber habe ein bereits vorgenommener, neuerlicher Test schon ein negatives Ergebnis gebracht, „so dass aktuell 13 Bewohner an Covid-19 erkrankt sind“. Zu den vier bisher positiv ausgefallenen Tests bei den Pflegekräften sei ein weiterer hinzugekommen. Damit sind insgesamt fünf Mitarbeiter infiziert und seither in häuslicher Quarantäne.