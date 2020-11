Corona : Coronazahlen am Sonntag in der Vulkaneifel

Coronazahlen am Sonntag in der Vulkaneifel

Vulkaneifelkreis Das Gesundheitsamt des Landkreises Vulkaneifel hat am Samstag 10 weitere bestätigte Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 gemeldet.

Stand am Sonntag, 22. November, 11 Uhr sind aktuell 209 Personen mit Wohnsitz im Landkreis Vulkaneifel akut an Covid-19 erkrankt. Davon befinden sich derzeit 19 in stationärer Behandlung. Seit Beginn der Pandemie gibt es bisher neun Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 zu beklagen.