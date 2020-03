CORONA : Covid-19: Derzeit 32 Erkrankte im Kreis

DAUN/GEROLSTEIN (red) Ein weiterer bestätigter positiver Corona-Fall ist im Landkreis Vulkaneifel am Dienstag, 31. März, im Landkreis Vulkaneifel hinzugekommen. Dies teilt die Kreisverwaltung mit. Damit erhöhe sich die Anzahl der bisher positiv auf das Corona-Virus getesteten Menschen auf insgesamt 52.

Aus der häuslichen Isolation/ Quarantäne wurden laut Kreisverwaltung 20 Menschen entlassen, davon sieben am Dienstag. Die Zahl der aktuell an Covid-19 erkrankten Personen mit Wohnsitz im Landkreis Vulkaneifel belaufe sich somit derzeit auf 32.

Davon werde einer derzeit stationär auf Normalstation im Marienhaus Klinikum Eifel St. Elisabeth in Gerolstein behandelt. Alle übrigen (31) positiv getesteten Menschen aus dem Landkreis Vulkaneifel befänden sich in häuslicher Isolation, also Quarantäne.