Covid-19 : Fünfter Todesfall im Landkreis Vulkaneifel

Daun Ein 76-jähriger Patient aus dem Landkreis Vulkaneifel ist an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Damit steigt die Zahl der Corona-Todesopfer in der Vulkaneifel auf fünf. Das teilte der Landkreis am Montagabend mit.



Aktuell sind im Vulkaneifelkreis sechs Personen erkrankt, von denen vier stationär behandelt werden. Seit Samstag gab es keine Neuinfektionen im Vulkaneifelkreis. Damit bleibt es bei 118 bestätigten Fällen. Aus der häuslichen Isolation konnten als genesen bislang insgesamt 107 Personen entlassen werden.

Im Eifelkreis Bitburg-Prüm hat es von gestern auf heute zwei neue Infektionsfälle gegeben. Das teilte die Kreisverwaltung mit. Die Zahl der aktuell Infizierten liege damit bei 15. Bisher haben sich im Eifelkreis insgesamt 179 Personen mit dem Coronavirus infiziert, davon gelten 160 als genesen. Der Eifelkreis verzeichnet vier Sterbefälle, die mit Covid-19 in Verbindung gebracht werden.