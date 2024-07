Zeitzeuge berichtet Wie der Zweite Weltkrieg die Eifel traf und tiefe Wunden riss

Der 6. Juni 1944 ist unter dem Begriff „D-Day“ in die Geschichte eingegangen. Der Begriff stammt aus dem Englischen, seine Herkunft ist jedoch nicht gesichert. Als Erklärung findet man häufig, dass „D“ die Abkürzung von „Day“ ist und so dann bedeutet: „der Tag der Tage“. Damit gemeint ist der Beginn der Invasion der Alliierten in die Normandie in Frankreich.