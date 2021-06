Feuerwehreinsatz : Nach Großbrand: Haus in Mehren ist „unbewohnbar“

Mehren In Mehren kam es zu einem folgenschweren Dachgeschossbrand. Verletzt wurde allerdings niemand.

(stra) Von lodernden Flammen aus dem Dachgeschoss wurden zwei Mehrener Bewohner eines Einfamilienhauses in der Allscheider Straße am Samstagnachmittag aus ihrem Haus gejagt.

Um 16.23 Uhr wurde die Polizeiinspektion Daun über den Brand in der Vulkaneifeler Ortschaft informiert. Als die Beamten und die ebenfalls alarmierten Feuerwehren aus Daun, Mehren und Schalkenmehren am Einsatzort eintrafen, sahen sie, dass das Gebäude bereits komplett in Flammen stand. Die Bewohner hatten sich bis dahin glücklicherweise schon in Sicherheit gebracht. Nicht so glimpflich davongekommen sei jedoch ihr Zuhause. Thomas Simonis, Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde (VG) Daun sagte im Gespräch mit dem Volksfreund: „Das Haus ist jetzt unbewohnbar“. Der entstandene Sachschaden wird auf 135 000 Euro geschätzt.