Soziales : Krankenkasse schafft online Alternative für Pflegekurse

Daun Die Pandemie verhindert die Ausrichtung von Kursen für pflegende Angehörige – ihnen wird nun im Netz geholfen.

Die Pflege von Angehörigen ist in vielen Punkten eine Herausforderung, doch Die Teilnahme an einem Pflegekurs ist in der Corona-Pandemie momentan nicht möglich. Damit Pflegende aber mit ihren Fragen nicht alleine bleiben, hat die Krankenkasse DAK ein Angebot im Internet eingerichtet und wendet sich damit auch an die Menschen in der Vulkaneifel, die aktuell nicht an Kursen teilnehmen können: den kostenlose DAK-Pflegecoach.