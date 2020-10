Vereine : Deutschland singt — Dreis-Brück macht mit

Foto: obs/Bibel TV

Dreis-Brück (sts) Am Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober sollen überall in Deutschland auf öffentlichen Plätzen „musikalische Danke-Demos“ stattfinden. Außerdem soll für 75 Jahre Frieden in Deutschland gedankt werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dazu ruft die bürgerschaftliche Initiative „3. Oktober – Deutschland singt“ auf.

In diesem Jahr ist der Feiertag ein besonderer, jährt sich doch die die Deutsche Einheit zum 30. Mal. Deutschland singt – und Dreis-Brück macht mit. Die Musikalische Spielgemeinschaft (MSG) Dreis-Brück (besteht aus den Vereinen Musikverein Dreis 1920 und Musikkapelle Brück) beteiligt sich am Samstag an der bundesweiten Sing-Mit-Aktion und richtet eine von Hunderten zur gleichen Zeit in Deutschland stattfindenden Danke-Demos aus.

Auftreten werden die MSG, das Jugendblasorchester Dreis-Brück sowie Michael Frangen als Solotrompeter. Sie werden die Bürger zum Mitsingen und dem Tragen von Lichtern einladen. Schauplatz ist am Samstag ab 19 Uhr das Außengelände des Hauses Vulkania im Ortsteil Dreis.