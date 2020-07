Justiz : Darscheider Hotel darf erweitert werden

DARSCHEID/Daun/Trier Das Verwaltungsgericht Trier hat die Klage eines Nachbarn gegen einen Ausbau abgewiesen.

Das Verwaltungsgericht hat nun befunden, dass die Klage zwar zulässig, aber unbegründet sei, und sie demgemäß abgewiesen. In einer Pressemitteilung führt das Gericht zur Begründung aus, dass die Baugenehmigung nicht gegen nachbarschützende Vorschriften, auf deren Verletzung es in Nachbarrechtsklagen ausschließlich ankomme, verstoße . Eine Klage bliebe aus diesem Grunde erfolglos.

Das Gerichte erkennt zudem auch nicht, dass bestehende Grenzabstandsvorschriften, die gerade der Vermeidung von Licht-, Luft- und Sonnenentzug sowie der Unterbindung einer erdrückenden Wirkung durch Baukörper dienten, nicht eingehalten würden. Ein Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot sei damit in aller Regel ausgeschlossen und könne nur in besonderen Ausnahmesituationen angenommen werden, „etwa, wenn ein ‚übermächtiger‘ Baukörper in Streit stehe und das betroffene Grundstück zudem von wenigstens zwei Seiten von einem dominanten Bauwerk umfasst werde“, wird in der Begründung ausgeführt. Beides sei vorliegend jedoch nicht der Fall.