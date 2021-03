Soziales : Darum sind die Ersthelfer in Kelberg so wichtig

Darum sind die Ersthelfer in Kelberg so wichtig

Kelberg Seit 2015 ist Marco Greif als „First Responder“ im Einsatz. Nun kommt mit Claudius Kroschel Verstärkung.

„Das würde ich gerne machen“. An diesen Gedanken erinnert Marco Greif sich noch gut, als er seinerzeit von der Anschaffung eines Notfallrucksacks durch die Ortsgemeinde und der Suche nach einem geeigneten Ersthelfer erfuhr. Er meldete sich. Brachte doch der gelernte Schreiner und ausgebildete Rettungsassistent, der mit seiner Familie in Kelberg wohnt und hier in einem Hornbrillen produzierenden Unternehmen arbeitet, sämtliche Voraussetzungen an den „First Responder“ (siehe Info) mit.