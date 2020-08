Sternwarte : Auf der Suche nach neuen Orten

Info

Die Künstlergruppe Vulkaneifel e. V. ist erreichbar unter kontakt@kuenstlergruppe-vulkaneifel.de; am 19. und 20. September ist sie in den Ateliers Mörsch (Niederstadtfeld) und Schulte-Gräfen (Daun-Rengen) im Rahmen der bundesweiten Aktion Offene Ateliers vertreten. Im Oktober ist die Eröffnung eines Landart-Projektes in einem Künstlergarten der Region geplant, Näheres wird noch bekanntgegeben.