Video : Das Beste der Mayener Burgfestspiele auf YouTube

Mayen (red) In den vergangenen Theatersommern haben die Mayener Burgfestspiele einiges geboten: Es wurde getanzt, gelacht, gesungen, mitgefiebert, abgestimmt, gezaubert, geräubert, mit den Wölfen geheult und Bonmots verschossen.

Viele erinnern sich mit einem Lächeln im Gesicht an spezielle Burgfestspielmomente, Stücke und Künstler, die man nicht so schnell vergisst und die den Freilichtsommer zu einem besonderen Erlebnis gemacht haben.

Lukas Grenzhäuser, junger Filmemacher und Kameramann, hat soeben ein „Best of Burgfestspiele“ online gestellt. Das Video hat noch einmal die schönsten Momente kunstvoll festgehalten. Wer neugierig ist, in Erinnerungen schwelgen möchte oder einfach die Zeit zur nächsten Festspielsaison verkürzen will, kann das Video ab sofort auf YouTube und auf der Homepage der Burgfestspiele Mayen finden. Dort sind auch alle Trailer der letzten zwei Jahre im Rückblick zu finden.