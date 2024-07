Der Benefit großer Sportevents für die Region Unverzichtbare Events: Aber ohne Helfer geht es nicht

teu) Der Spätsommer wird wieder sportlich. Erst der Maare-Mosel-Lauf (24. August) und dann der Vulkanbike (7. September) locken ins größte zusammenhängende Maargebiet Europas rund um Daun. Sportveranstaltungen, die aber touristisch unverzichtbar sind, erklärte Vera Esch, Geschäftsführerin des Tourismusnetzwerks GesundLand Vulkaneifel, dem Veranstalter beider Events. In den ersten vier Monaten dieses Jahres stieg in der Tourismusregion Eifel die Zahl der Urlaubsgäste um ein Viertel gegenüber dem Vorjahr, erzählte Esch auf einer Pressekonferenz in Daun, bei der Maare-Mosel-Lauf und Vulkanbike 2024 vorgestellt wurden. Dieser große Zuwachs lässt sich natürlich auf die Wiedereröffnung des großen Ferienparks in Gunderath zurückführen. Aber halt nur zu einem Teil. Touristisch sind Aktivurlauber, der Sport und Veranstaltungen wie Vulkanbike und Maare-Mosel-Lauf unverzichtbar. „Die Events machen die Region bekannt“, sagte Thomas Scheppe. Für Organisationsleiter Markus Appelmann von der Agentur inMEDIA, mit der er noch weitere Sportveranstaltungen außerhalb der Eifel auf die Beine stellt, ist es „eine touristische Übung, im Jahr ein bis zwei Top-Events mit 1500 bis 2000 Teilnehmern hinzulegen.“ Wer ursprünglich vielleicht nur wegen seines Hobbys Mountainbikefahren in die Eifel kam, komme später oft mit der Familie oder Freunden wieder.