Abfallwirtschaft : Das Comeback der Biotonne in der Vulkaneifel

Der Kreistag hat offiziell festgestellt, dass das Bürgerbegehren „Rettet die Biotonne“ formal nicht den Anforderungen der Landkreisordnung entsprochenn hat. An der Zahl der Unterschriften lag es nicht, dass Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier und die Kreisverwaltung Vulkaneifel zu dem Schluss gekommen waren, das Begehren sei unzulässig. Denn die notwendige Zahl von 2977 gültigen Unterschriften war mit gut 11 000 Unterschriften, die am 2. Januar im Kreishaus in Daun übergeben worden waren, locker erfüllt. Die Initiatoren des Bürgerbegehrens Karl Hüppeler und Erika Solimini aus Esch und Stefanie Schoder aus Lissendorf hätten die Möglichkeit gehabt, ihr Anliegen in der Sitzung des Kreistags zu erläutern, waren aber in Daun nicht erschienen.