Karneval : Das Dreigestirn ist los!

Beste Stimmung beim Karnevalsauftakt in Gerolstein: Nach 11 Böllerschüssen von den Mauern der altehrwürdigen Löwenburg und dem Aufmarsch der Stadtsoldaten haben sich das neue Dreigestirn und ihr Adjutant dem närrischen Publikum vorgestellt. Das Quartett kommt komplett aus den Reihen der Stadtsoldaten - also hieß es erst einmal: Raus aus der Uniform, rein in das Dreigestirn-Design. Als Prinz Max I., Bauer Dennis und Jungfrau Dominique in vollem Ornat, werden die drei erst bei der Proklamation am 2. Januar zu bewundern sein. Die Gerolsteiner starteten auf dem Parkplatz der Normaluhr in die Session, rund 200 Narren kamen, sangen und schunkelten. V.l.n.r.: Adjutant Theo Lingens, Jungfrau Dominik Heinzmann, Prinz Max Bungartz, Bauer Dennis Poster. Foto: Nowakowski Vladi