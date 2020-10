Geschichte : Das Eisenkreuz von der Schalkenmehrener „Holl“

SCHALKENMEHREN Ein silbernes Denkmal erinnert an eine alte Tradition, aber auch an ein tragisches Unglück.

Aber viele Holzkreuze sind heute nicht mehr auffindbar. Nikolaus Schommers, einer der ältesten Bürger im Fremdenverkehrsort, erklärt: „Früher gab es mehrere Holzkreuze, die die Dorfgemeinschaft zum Gebet für Mitbürger an den sieben Kreuzen aufsuchte. Wir haben heute noch das Pfarrer-Konter-Denkmal an der St.-Martinkirche, die Sankt-Martin-Pfarrkirche selbst, das Sankt-Johannes-Heiligenhäuschen in der Mehrener Straße und das Hermes-Heiligenhäuschen im Carl-Carstens-Weg, die auch früher zu den sieben Kreuzen zählten.“

Auch das Eisenkreuz war der Witterung ausgesetzt. Schilds Schwägerin Gisela Schneider sagt: „Da wir es wegen des fast vergessenen Brauchs erhalten wollten, haben wir den rostigen Korpus in den 80er Jahren wetterfest silbern gestrichen.“ Sie erinnert sich auch daran, dass Kreuze in Schalkenmehren errichtet wurden, als die Gemeindekirche von Weinfeld nach Schalkenmehren verlegt wurde.

Der Brauch „Gang zu den sieben Kreuzen“ kommt nicht nur in Schalkenmehren nicht mehr zur Geltung, denn auch in anderen Orten findet man heute keine oder nur noch wenige Holzkreuze. Vereinzelt gibt es noch Bildstöcke oder in Mauern verbrachte und damit geschützte Kreuze, die die Erinnerung an Traditionen oder menschliche Schicksale aufrechterhalten. Das eiserne Kreuz könnte noch eine weitere Bedeutung erlangen. Vielleicht finden in der Coronazeit Passanten den Weg zu dem Denkmal und bitten um Hilfe in der Pandemie und um deren Ende.