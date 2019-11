SCHALKENMEHREN : Vulkaneifel macht Schule

SCHALKENMEHREN Das Heimatjahrbuch 2020 des Landkreises Vulkaneifel bringt Schulgeschichten aus der Vergangenheit und von heute.

Und bei vielen für Erinnerungen an Kindheit und Jugend sorgen, denn das Schwerpunktthema lautet: „Meine Schulzeit – Schulgeschichten gestern und heute“ und geht also jeden an. Zum ersten Mal sind auch Porträts der im Landkreis existierenden Schulen versammelt, so dass komprimierte Informationen über die Bildungslandschaft und die pädagogischen Konzepte der einzelnen Schulen zugänglich sind. „Schulen sind der Dreh- und Angelpunkt, über den Jugendliche und junge Erwachsene Kontakt halten“, betonte Thiel, „so dass die Thematik auch wichtig ist, wenn zum Beispiel die Rückkehr in die Eifelheimat ansteht.“ Es gehe also um mehr als „nur“ um die Ansicht, dass früher alles anders und vielleicht besser war. „Vielfach ist auch die Entwicklung nachvollziehbar, von der einstigen Dorfschule bis zum Umbau in ein Mehrgenerationenhaus.“