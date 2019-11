Landwirtschaft und Umweltschutz : Es folgt der nächste Akt im Theater um die Gülle in Birgel

Birgel/Trier Mit einer Sperrfristverlängerung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion hat ein Bauer in sensiblen Bereichen um nitratbelastete Brunnen gegüllt. Die ADD verteidigt die Genehmigung.

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier meldet sich nach einem TV-Bericht vom 18. November (“Neuer Ärger um Gülle in Birgel“) zu Wort: Der Betrieb des Birgeler Bauern sei am 6. November wegen des offenkundigen Verstoßes des Ausbringens von Gülle auf Ackerland kontrolliert worden, heißt es in dem Schreiben. Eine weitere Kontrolle erfolgte am Freitag, 8. November, teilt die ADD mit, sie habe damit auf weitere telefonische und schriftliche Beschwerden reagiert. Diesmal hatte der Landwirt „Gülle auf nicht aufnahmefähigem Boden aufgebracht“.