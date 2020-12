Engagement : „Das ist eine sehr gute Sache“

Bodenbach/Daun/Gerolstein/Kelberg Mit der Aktion „#wirsagendanke“ möchte der Verein Adventsmenschen e.V. zu Weihnachten ein Zeichen gegen die zunehmende Respektlosigkeit und Gewalt gegenüber Einsatzkräften setzen. Unsere Zeitung war beim Danksagen an die Freiwillige Feuerwehr Bodenbach dabei.

Neun Mitglieder des Vereins „Adventsmenschen“ verteilen die süßen Gaben in drei Bundesländern (Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Sachsen) an die Einsatzkräfte von 15 Rettungswachen, Notaufnahmen, Feuerwehren, Polizeidienststellen.

Die Gründung von „Adventsmenschen e.V.“ fand im Mai 2018 auf Initiative von Sylvia Pitzen statt, die seither erste Vorsitzende ist (der TV berichtete). Die Idee und der Name „Adventsmenschen“ gehen auf ein privates Auktionsprojekt zurück, das von 2009 bis 2011 in deutschen Großstädten Furore machte.

Im Landkreis Vulkaneifel werden fünf Einrichtungen beglückt: die DRK-Rettungswachen in Daun und Kelberg, die Freiwilligen Feuerwehren Bodenbach und Gerolstein und das Maria-Hilf-Krankenhaus in Daun. Soweit die Fakten. Was für eine Idee dahinter steckt, kommt bei der Übergabe der Weihnachtsgeschenke durch die Vorsitzende Sylvia Pitzen an den Wehrführer Tobias Weiler und - stellvertretend für seine Mann- beziehungsweise Frauschaft - Sascha Heintz, Alexander Pitzen und Jenny Weiler von der Freiwilligen Feuerwehr Bodenbach zur Sprache.