Kultur : Das Kino, eine Liebesgeschichte

Hillesheim Die Eifel-Filmbühne Hillesheim besteht seit 75 Jahren als Familienunternehmen. Christine und Günter Runge erzählen die Geschichte.

Mehr als zehn Jahre schon hat sich der Vorhang des Hillesheimer Kinos nicht mehr geöffnet und geschlossen. Die Technik: defekt, der dunkelblaue Samt: fadenscheinig. Doch ist ein neues Exemplar in Auftrag gegeben und wird demnächst installiert. „Ein Vorhang muss sein“, meinen Christine und Günter Runge. Und setzen damit auch ein Zeichen für die Zukunft ihres Kinos. Denn: „Allein der Gedanke, dass sich der Vorhang tatsächlich zum letzten Mal schließen könnte, ist unerträglich“, erklären sie. Dabei hätte ein letzter Vorhang in der 1943 begonnenen Geschichte der „Eifel-Filmbühne“ durchaus hier und da auf der Hand gelegen.

Die Hillesheimer Kinogeschichte beginnt mit Günter Runges Vater Hans, der 1930 in einem Zimmer der elterlichen Wohnung im Elektrizitätswerk in der Kölner Straße mit dem Bau von Radios die Firma Radio Runge ins Leben ruft. 1936 heiratet er die Hillesheimerin Maria geborene Hutter. Das Paar bekommt vier Kinder, drei Töchter und einen Sohn – Günter, der später die Elektrofirma übernimmt. 1943 gründet Hans Runge im Saal Michels am Viehmarkt ein Kino – für die Menschen aus Hillesheim und Umgebung, die die Wochenschauen sehen und sich mit Unterhaltungsfilmen vom Kriegsgeschehen ablenken wollen, und auch für die Westwallarbeiter. „Mein Vater war ein Technikfreak und liebte Marika Rökk“, so bringt Günter Runge (67) die Motivation seines Vaters zur Gründung eines Kinos augenzwinkernd auf den Punkt. „Und meine Schwiegermutter hat zeitlebens an dem Traum ihres Mannes festgehalten“, so beschreibt Christine Runge (65) deren Durchhaltevermögen auch nach dem frühen Tod von Hans Runge (1965). Für Filme habe sich ihre Schwiegermutter allerdings nicht sonderlich interessiert, räumt die heutige Kinochefin, die seit 1976 mit Günter Runge verheiratet ist, ein. Und zitiert eine typische Frage von Maria Runge nach ihrem endgültigen Rückzug aus dem Kassenhäuschen: „Wie viel hast Du drin?“ Zuschauer sind gemeint.