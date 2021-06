Kultur : Das Lala-Mobil bringt Musik in die Stadt

Extra

Freitag, 9. Juli, 20 Uhr: Piano&Voice, Burgberg; 16. Juli, 20 Uhr: Porta-Jazz-Band, Laurentiusplatz; 23. Juli, 20 Uhr: Two of us, Kurpark; 30. Juli, 20 Uhr: Kolonne Sorglos, Forum; 7. August, 15 Uhr: Puppentheater, Kino Daun; 20 Uhr: Soul & More, Forum; 22.30 Uhr: Open-Air-Kino, Gemündener Maar; 8. August, 20 Uhr: Piano meets Sax, Laurentiusplatz; 9. August, 20 Uhr; Sperrzone, Forum; 10. August, 19 Uhr: Zaubershow, Forum; 11. August: kleiner Lautentiusmarkt, 13 Uhr) Musikschul-Konzert, 20 Uhr: Rock und Pop, Forum; 27. August, 20 Uhr: Schlagerparty, Laurentiusplatz; 28. August, 20 Uhr: Sonwriterin Alin Coen, Forum.

Tickets (5 Euro/ Kino 9 Euro) gibt es ab 1. Juli unter login.vr-ticket.de/forumdaun/Dauner Kultour/ Weitere Infos unter www.forum-daun.de