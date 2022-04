Kultur : Das Lala-Mobil startet durch

Daun Das Duo Thomas Probst/Yvonne Cobau (Piano&Voice) startet zu einer Spendentour. Und nebenbei ist ihr einzigartiger, kleiner Bühnen-Truck für einen besonderen Preis nominiert worden.

„Wir machen bis Ende September eine Spendentour durch 14 Städte, Auftakt ist am 29. April in Daun. Und wir freuen uns riesig“, sagt die Sängerin. Ihr Musikerkollege fügt hinzu: „Das Auto wird jetzt erstmal richtig eingefahren, da es ja gerade einmal 2000 Kilometer auf dem Tacho hat.“

Im vergangenen Jahr, als der zu einer Bühne mit feinster Licht- und Tontechnik umgebaute, durch ein Bundes-Förderprogramm finanzierte und bundesweit einzigartige Truck, fertiggestellt wurde, waren die Engagements wegen Corona sehr überschaubar. „Die Veranstalter waren total verunsichert, und so hatten wir gerade einmal zehn Auftritte, die Hälfte davon waren Benefizkonzerte zugunsten des Wiederaufbaus an der Ahr“, berichtet Probst. In normalen Jahren hat das Duo mehr 100 Auftritte.

Und auch diesmal wieder soll dafür Geld zusammenkommen, „denn es ist dort noch so unendlich viel zu tun – und letztlich hatten wir ja auch viel Glück, weil unser Lala-Mobil in der Flutnacht in Schuld an der Ahr stand, aber um wenige Zentimeter im Trockenen blieb“, sagt Cobau. Ob dann zusätzlich auch für andere Zwecke wie die ukrainische Flüchtlingshilfe gesammelt werde, sei Sache der jeweiligen Veranstalter.