Festival : Wow, nächstes Jahr wird das Baby schon zehn!

Daun-Rengen Etabliert: Das Musikfestival für die Freunde der etwas härteren Gangart, „Der Detze rockt“ in Daun-Rengen, feiert 2020 Jubiläum.

Nach dem Festival ist vor dem ersten Jubiläum: „Der Detze rockt“, das einzige Metal Open Air der Eifel (und zwar in Daun-Rengen), das für ein Wochenende aus dem beschaulichen Dorf den Anziehungspunkt für Musikliebhaber der etwas härteren Gangart macht, war auch in diesem Jahr wieder ein Kracher.

Aber nicht zu lange. Denn erstens will sich die Crew in den nächsten Wochen entscheiden, welche sozialen Einrichtungen in diesem Jahr aus dem Erlös des Festivals unterstützt werden. Denn das gehört von Anfang an auch zum harten Musikfestival: dass ein Teil des Erlöses für einen guten Zweck gespendet wird. So wurden bereits Christen helfen Bürgern, das Café Asyl, die MS-Stiftung RLP, Bürger für Bürger und im letzten Jahr ein Hospiz in Trier unterstützt.