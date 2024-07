Anblick von oben Das neue Freibad Kelberg nimmt Form an

Es tut sich mächtig was auf der Freibad-Baustelle in Kelberg: Die Umbauarbeiten der Freizeiteinrichtung, die diesen Sommer geschlossen ist, schreiten zügig voran. Aktuell werden das Umkleide sowie das Eingangs- und Gastrogebäude hochgezogen, nachdem kürzlich erst der Abriss der Altgebäude erfolgt ist. Bereits Mitte August sollen die Hochbauarbeiten abgeschlossen sein. Dann sollen die umfangreichen Arbeiten an den Außenanlagen begonnen werden.