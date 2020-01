Musik : Karten für „Elias“ schon erhältlich

Mayen (red) Das Oratorium „Elias“ von Felix Mendelssohn Bartholdy wird am Sonntag, 15. März, um 15 Uhr in der St. Clemenskirche Mayen aufgeführt. Unter der Leitung von Wolfram Strehle führen der Chor der Evangelischen Kirchengemeinde Mayen und das Orchester an der Evangelischen Kirche Mayen dieses Werke auf.

Unterstützt werden sie von den Solisten Sylvia Koke (Sopran), Amira Elmadfa (Alt), Veith Wagenführer (Tenor), Han Kim (Bass) und Kirsten Maxeiner (Knabe).

Eintrittskarten für dieses Konzertereignis sind ab sofort im Vorverkauf