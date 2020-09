Infrastruktur : Das sagt die Verwaltung

Hans-Josef Hunz, Büroleiter der VG-Verwaltung Gerolstein, geht auf TV-Nachfrage ausführlich auf die Thematik Gemeindehaus Gees ein:

Problem II: Der Vorplatz am Gemeindehaus wurde 2017 neugestaltet. Planung und Bauleitung für diese Maßnahme lagen bei der Bauverwaltung der VG Gerolstein. Bei diesen Arbeiten wurde die neue Hofentwässerung an eine im Hof vorhandene Kanalleitung angeschlossen. Später wurde festgestellt, dass dieser Kanal nicht an den Hauptkanal in der Straße angeschlossen ist, sondern im Bereich des Vorplatzes „endet“. Die genaue Ursache muss geklärt werden.