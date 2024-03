Interview Unser Mann in Daun geht nach 30 Jahren

Sartoris: Spontan fällt mir die Kommunalreform ein. Da wurde ja auch über den Fortbestand des Kreises Vulkaneifel diskutiert. Es heißt ja, dass sich ein Journalist nicht gemein machen sollte mit der Sache, über die er schreibt, auch dann nicht, wenn es sich um eine gute handelt. Aber bei dem Thema war ich auch Lokalpatriot, habe mich mit Überzeugung für den Erhalt des Vulkaneifelkreises eingesetzt. Ein Thema, dass viele Menschen bewegt hat, war die geplante Fusion der Sparkassen Vulkaneifel und Bitburg-Prüm, die wegen des großen Widerstands in unserer Region letztlich geplatzt ist. In diesem Zusammenhang habe ich die legendäre Kreistagssitzung in der vollbesetzten Aula des Thomas-Morus-Gymnasiums noch in guter Erinnerung, die bis tief in die Nacht dauerte. Das waren echt spannende Zeiten. 2018 sind die Menschen für den Erhalt der Geburtshilfe-Station in Daun auf die Straße gegangen, gut 1500 waren in Daun unterwegs, das hat mich bewegt und gefreut. Auch, wenn dieser Protest am Ende nichts genützt hat. Solche Sachen waren Höhepunkte meiner journalistischen Laufbahn.