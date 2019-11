Musik : Das Schaffen der großen Komponisten

Daun Eine Reihe der Volkshochschule befasst sich mit Werken berühmter Musiker. Zum Auftakt geht es um Frédéric Chopin.

In einer neuen Veranstaltungsreihe der Volkshochschule Daun in Zusammenarbeit mit den Kur-und Freizeitbetrieben sollen Leben und Werk der großen Komponisten des 18. bis 20. Jahrhunderts in Form von Vorträgen mit anschließenden Konzerten beleuchtet werden. Die erste Veranstaltung am Sonntag, 17. November, 18 Uhr, im Forum Daun ist Frédéric Chopin gewidmet.

Kaum ein anderer Komponist der Welt genießt so viel Interesse und Begeisterung in ganz verschiedenen Zuhörerkreisen wie Chopin. Als einer der führenden Vertreter der musikalischen Romantik bereicherte er die Zeit mit seinen Visionen. Seine Aufmerksamkeit galt vor allem der Klaviermusik, in deren Rahmen er sich lebenslang bewegte. Gerade deswegen wird er als ein wahrer Dichter für Klavier gesehen. Durch seine besondere Poesie, sei es in kleinen Präludien oder dramatischen Balladen und Sonaten, ermöglichte er, obwohl im Alltag extrem introvertiert, einen einzigartigen Einblick in seine innere Welt, voller Leidenschaft, Fantasie und Dramatik.